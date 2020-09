Lille continue d’engranger et se retrouve provisoirement en tête de la Ligue 1. Vainqueurs de Metz grâce à un but de Luiz Araujo en toute fin de rencontre (1-0, 88e), les Nordistes remportent un deuxième match consécutif. Ils s’en étaient sortis sur le même score à Reims et, si la qualité de jeu n’est pas toujours au rendez-vous, le résultat est là pour les joueurs de Christophe Galtier. Metz, qui n’a pourtant pas démérité en ce dimanche d’après-midi, subit une deuxième défaite avant d’affronter le PSG en match en retard mercredi.

Tranchants en contre-attaque, les Lorrains auraient également pu ouvrir le score après un très bon centre de Fabien Centonze vers Opa Nguette et Ibrahima Niane (25e). Le premier n’a pu toucher le ballon et le deuxième, surpris, a repris de la cuisse et n’a pas pu cadrer. Petit à petit, Lille est parvenu à accélérer mais Alexandre Oukidja a longtemps sorti le grand jeu dans son but, devant Jonathan David (17e), Filip Bradaric (19e) ou encore Burak Yilmaz (44e, 82e). Ikoné, juste avant la mi-temps, a vu sa frappe du gauche frôler le poteau (45e).