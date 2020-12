Le LOSC en costaud. Quelques jours après avoir décroché sa qualification en 16e de finale de la Ligue Europa, le club nordiste a obtenu une importantissime victoire sur sa pelouse, face à un concurrent direct au podium, Monaco (2-1). Au cours d’un gros bras de fer, les joueurs de Christophe Galtier ont fait la différence en seconde période, grâce à des réalisations de Jonathan David et Yusuf Yazici.

C’est une première qui tombe à pic. Jamais, jusqu’ici, Lille n’avait réussi à enchaîner une bonne performance en Ligue 1 le week-end quand la C3 avait occupé sa semaine, en témoignent notamment ce revers à Brest (3-2) ou le nul concédé la semaine passée face à l’ASSE (1-1). Les Dogues se sont réveillés à temps, et ont enfin réussi à gagner après un match de Ligue Europa, lors de cette 13e journée face à Monaco, qui voit sa série de 4 succès de suite brutalement stoppée. Un résultat logique pour le LOSC, d’abord maladroit dans l’animation offensive et qui a été plus tranchant ensuite.