Jean-Michel Aulas n'a jamais caché vouloir prolonger son attaquant. Mais dès mai dernier, le président de l'OL ne se montrait pas très confiant en cas de non qualification pour une coupe européenne : "Je n'ai pas de neuf pour l'instant. Memphis me dit qu'il est prêt à discuter quand il rentrera. Ses agents disent qu'il est plutôt dans une réflexion sur une opportunité de départ si on n'est pas en Coupe d'Europe. (...) Des joueurs programmés pour jouer les compétitions européennes peuvent avoir envie d'aller voir ailleurs parce qu'on nous prive de coupe d'Europe", expliquait-il auprès du Progrès. L'avenir de Depay est plus flou que jamais.