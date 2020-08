Le nouveau leader du championnat est rennais. Vainqueur logique d’un Montpellier trop peu en vue, Rennes est provisoirement en tête de la Ligue 1 avec quatre points. Deux accélérations fatales de Raphinha et Eduardo Camavinga (1-0, 22e et 2-0, 77e) avaient mis les Bretons sur les bons rails avant que Gaëtan Laborde ne les mette sous pression dans les dernières minutes (2-1, 90e+1). Avant la trêve internationale, l’essentiel est assuré pour Julien Stéphan et les siens avec cette première victoire de la saison.

Avant de découvrir l’équipe de France la semaine prochaine, Camavinga a fait forte impression ce samedi après-midi. Car son but ne doit rien à personne. Après s’être appuyé sur Faitout Maouassa, il s’est invité dans la surface montpelliéraine puis a laissé Pedro Mendes sur place à coup de passements de jambes pour finalement tromper Jonas Omlin d’une frappe croisée du gauche (2-0, 77e). Si la pépite rennaise a fait le break, un autre rush fantastique avait permis au leader provisoire de prendre les devants. A savoir celui de Raphinha, qui a profité d’un contre favorable pour prendre tout le monde de vitesse et centrer à ras de terre. Damien Le Tallec était sur la trajectoire et a conclu d’un but contre-son-camp (1-0, 22e).

De l’autre côté, les Montpelliérains n’ont été que trop rarement inspirés offensivement (trois tirs cadrés sur quatorze tentatives). En défense, ils ont peiné dès que les Rennais parvenaient à prendre de la vitesse. En deux minutes, Adrien Hunou a manqué trois occasions de but. Il a trouvé le poteau lors d’un face à face avec Omlin (33e), buté sur le gardien sur une frappe en angle fermé (34e) et vu la recrue héraultaise détourner sa frappe sur la transversale (35e). Pour sa première en Ligue 1, le Suisse n’a pas déçu et a réalisé plusieurs arrêts importants pour maintenir son équipe dans le match.

Mais il aurait tout de même pu s’incliner sur un coup franc de Raphinha, excentré côté droit, qui a rebondi sur… la transversale (61e). Montpellier voulait tout de même participer à la fête alors Arnaud Souquet, d’une reprise en première intention du gauche, a trouvé le poteau de Romain Salin (57e). À ce moment-là, les hommes de Michel Der Zakarian évoluaient en infériorité numérique après l’expulsion de Florent Mollet pour un pied trop haut sur Maouassa (43e). Sauf que, comme à Lille, Rennes terminera cette rencontre à dix contre dix. Pour un tacle mal maîtrisé, Martin Terrier a quitté le terrain prématurément (73e).

Et c’est finalement Gaëtan Laborde qui a permis à Montpellier de marquer dans cette rencontre. Sauf qu’il a fallu attendre les arrêts de jeu pour que l’attaquant ne trouve la faille après un très bon centre d’Ambroise Oyongo (2-1, 90e+1). Hormis la victoire, l’autre satisfaction rennaise est Brandon Soppy. Pour sa première titularisation, le jeune latéral droit (18 ans) aura été particulièrement en vue dans son couloir et a donné du fil à retordre à Ristic puis Oyongo. En attendant, Rennes peut profiter sereinement de la trêve.

