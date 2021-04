Le parquet se refuse à toute précision pour le moment concernant l'affaire Walid Mesloub. Mais selon les quotidiens L'Equipe et Le Télégramme , il est mis en cause pour ses liens avec un homme soupçonné d'être à la tête d'un réseau de trafic de drogue et avec lequel il partageait une passion pour les belles voitures.