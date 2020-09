L'homme de télévision Michel Denisot, ancien président du PSG et de la Berrichonne de Châteauroux, fait figure de favori de cette élection prévue jeudi. Peuvent également se porter candidats l'ancien président du RC Lens Gervais Martel, le Marseillais Vincent Labrune et le patron de Panini, Alain Guerrini. "J'ai un boulot, j'ai des obligations professionnelles en ce moment, et je pense que ce n'est pas un job à quart de temps d'être président de la Ligue, donc c'est un peu compliqué, ça nécessite du temps et de l'investissement", a justifié François Morinière, par ailleurs membre du conseil d'administration de l'AFP.