"Frank McCourt et Pablo Longoria ont été reçus par Benoît Payan (maire de Marseille). L'échange a été cordial et constructif, a confirmé la mairie à l'AFP. Cela a été l'occasion pour le maire de rappeler la force indéfectible qui unit le club et la ville et le rôle essentiel des supporters. Il a de nouveau demandéà Frank McCourt d'apaiser la situation." "Le dialogue était rompu, mais l'actionnaire a entendu les messages venus de toutes parts, notamment de la part du maire de Marseille, a de son côté expliqué Sébastien Jibrayel, l'adjoint aux sports de la ville, toujours à l'AFP. Le dialogue, le respect, c'est important. On ne peut pas dialoguer par mail, par courrier ou par voie de presse. Car l'OM n'est rien sans ses supporters."