Preuve que les choses sont très bien avancées, le rendez-vous programmé ce mercredi entre le club nordiste et la DNCG sera reporté. Le gendarme financier du foot français souhaiterait ainsi évoquer la suite avec la nouvelle gouvernance lilloise. Une nouvelle gouvernance qui pourrait nommer Olivier Letang en qualité de président. Sur le plan sportif, Christophe Galtier et son staff auraient été totalement confortés. Mais dans quel état d'esprit le technicien nordiste et ses joueurs vont aborder les trois derniers matches de l'année à Dijon (mercredi), à domicile face au PSG (dimanche) et sur la pelouse de Montpellier (le mercredi 23 décembre) ?