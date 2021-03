Pourquoi ils sont nommés

Seko Fofana (Lens) : assurément la meilleure pioche lensoise de l’été dernier (avec Jonathan Clauss). Face à Strasbourg (2-1) dimanche, Fofana a encore impressionné grâce à son énorme travail défensif et sa projection rapide vers l’avant, récompensée par le but de la victoire.

Amine Gouiri (Nice) : les supporters lyonnais le regrettent amèrement. Invité l’été dernier par l’OL à "exploser" ailleurs, Gouiri a inscrit samedi face à l’OM (3-0) son 12e but et délivré sa 6e passe décisive de la saison. Au-delà des statistiques, le Tricolore a illuminé la rencontre de son talent.

Stevan Jovetic (Monaco) : nombreux sont les Monégasques qui auraient pu figurer dans notre sélection après le carton face aux Verts (4-0) vendredi. Jovetic arrache sa place grâce à un premier quart d’heure de folie, ponctué par un but, une barre et un penalty obtenu (puis manqué, certes).

Gautier Larsonneur (Brest) : malmené par Angers en première période, le SB29 a pu compter sur son dernier rempart pour conserver sa cage inviolée. Autoritaire et décisif, il a pesé de tout son poids dans le partage des points opéré par le club breton contre le SCO (0-0).

Armand Laurienté (Lorient) : Juninho, sors de ce corps ! Alors que Nantes semblait se diriger vers une victoire ô combien précieuse dans ce match de la peur, le milieu offensif est sorti de son chapeau pour ramener les Merlus à hauteur de leur hôte d'un merveilleux coup franc lointain. Un but mémorable qui récompense une prestation très solide par ailleurs.

Armand Laurienté, le joueur du FC Lorient, félicité par ses partenaires après son coup franc exceptionnel inscrit à Nantes, le 21 mars 2021. Crédit: Getty Images

Kylian Mbappé (PSG) : trop rapide, trop précis, trop fort pour l'arrière-garde lyonnaise, balayée par l'ouragan venu de Bondy. Auteur d'un doublé entre Rhône et Saône, il en a profité pour atteindre le cap des 100 buts en L1 et conforté son statut de meilleur buteur du Championnat (20 réalisations) lors du carton parisien (1-4).

Renaud Ripart (Nîmes) : le capitaine des Crocos a montré l'exemple lors du succès surprise des siens à Lille (1-2). Actif défensivement, il n'a jamais compté ses efforts et a en plus été dangereux, à l'image du but qu'il marque avec sang-froid.

Junior Sambia (Montpellier) : il a marqué les esprits avec son coup franc superbe en lucarne pour lancer les siens sur la voie du succès. Impliqué sur le deuxième but des Pailladins, il s'est également montré très solide dans son couloir droit. Précieux donc lors du succès du MHSC contre Bordeaux (3-1).

Aurélien Tchouaméni (Monaco) : le sprint final est lancé, et Monaco rêve toujours de passer la ligne en premier. Si Tchouaméni continue d’afficher le même niveau à l’avenir, le club princier à ses chances. Buteur et passeur décisif face à Saint-Étienne (4-0) vendredi, l’ancien Bordelais a encore régalé.

Martin Terrier (Rennes) : Rennes va mieux, et Terrier n’y est pas étranger. Sur la pelouse de Metz (3-1) samedi, l’ancien Lyonnais a mis son équipe sur de bons rails en offrant le premier but à Doku, avant de faire le break sur pénalty. De bon augure pour la fin de saison des Bretons.

QUI EST LE MEILLEUR JOUEUR DE LA 30E JOURNÉE DE LIGUE 1 ? Seko Fofana Amine Gouiri Stevan Jovetic Gautier Larsonneur Armand Laurienté Kylian Mbappé Renaud Ripart Junior Sambia Aurélien Tchouaméni Martin Terrier

Le Top 10 du classement général :

1. Memphis Depay (OL) 77 points

2. Kylian Mbappé (PSG) 71 points

3. Tino Kadewere (OL) 55 points

4. Hatem Ben Arfa (Bordeaux) 48 points

5. Wissam Ben Yeder (Monaco) 46 points

6. Lucas Paqueta (OL) 40 points

7. Keylor Navas (PSG) 38 points

8. Andy Delort (Montpellier) 37 points

9. Kevin Volland (Monaco), Yusuf Yazici, Jonathan David (Lille) 33 points

Qui succèdera à Dimitri Payet ? La saison dernière, vous avez élu le numéro 10 de l’Olympique de Marseille meilleur joueur de Ligue 1. Le Réunionnais remet donc son titre en jeu. Nouveauté pour cet exercice 2020-2021 : l’intégralité des joueurs sélectionnés empochera des points (15 points pour le 1er, 10 pour le 2e, 8 pour le 3e, 7 pour le 4e, 6 pour le 5e, 5 pour le 6e, 4 pour le 7e, 3 pour le 8e, 2 pour le 9e, 1 pour le 10e.

