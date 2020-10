Contrairement au printemps dernier, le sport professionnel ne se mettra pas sur pause cet automne comme l'a rappelé jeudi Roxana Maracineanu. Deux jours avant de recevoir le PSG à huis clos, Christian Gourcuff s'est interrogé sur le bien-fondé de poursuivre le championnat. "Est-ce que ça a du sens de continuer ? Des priorités sont ailleurs, a déclaré l'entraîneur nantais en conférence de presse ce jeudi. Nous, si on joue à huis clos, si on ne sort pas, il n’y a pas de risque majeur en termes de contamination. Donc on continue dans des conditions particulières."

La semaine passée, le match Lens-Nantes a été reporté à cause d'un cluster au sein du club nordiste, qui devra aussi remettre son déplacement à Marseille, initialement prévu vendredi. "Au niveau concentration, on n'est plus dans la compétition, a ajouté Christian Gourcuff. Il faut avoir un esprit serein et libéré pour faire du sport, ce n’est pas le cas. Mais il y a des aspects économiques..."

On ne sait pas où on va, on ne maîtrise pas grand-chose

"La saison dernière, on a eu un classement validé en cours de compétition, c'était pour moi une aberration sportive. Et là on ne sait pas où on va, on ne maîtrise pas grand-chose. On avance au jour le jour. Après, je pense qu'on ne s'est pas donné le délai de réflexion pour les bonnes décisions" a renchéri le technicien des Canaris, qui sera privé de Sébastien Corchia, Andrei Girotto et Fabio, positifs au Covid-19, pour la réception du champion de France.

Il y a sept mois, quelques jours avant l'arrêt définitif de la saison 2019-2020, Christian Gourcuff avait plaidé pour débuter le championnat suivant en février 2021. Pour notamment aligner le calendrier en vue de la Coupe du monde 2022, qui se déroulera en fin d'année civile.

