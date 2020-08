LIGUE 1 - Chaque nouvelle saison de Ligue 1 apporte son lot de nouveaux visages. Pour l'exercice 2020-2021, Pape Gueye (Marseille), Tino Kadewere (Lyon), Jonathan David (Lille), Morgan Schneiderlin (Nice) et Adrian Grbic (Lorient) rêvent d'exploser à l'image de Victor Osimhen ou de se relancer comme Renato Sanches.

Ils viennent de l'étranger ou de la Ligue 2 avec l'espoir de dynamiter le championnat. Tino Kadewere, Pape Gueye, Jonathan David, Adrian Grbic et Morgan Schneiderlin débarquent avec de grandes ambitions pour la saison 2020-21 de Ligue 1.

Pape Gueye, le potentiel - Marseille

C'est l'un des jolis coups de Marseille au mercato. Avec Pape Gueye, l'OM mise sur un milieu à fort potentiel avec une arrière-pensée de "trading" : faire progresser ce joueur de 21 ans et le revendre cher dans quelques saisons. Le club a même intégré le risque d'une suspension de l'ex-milieu défensif du Havre (L2), qui s'était auparavant engagé avec Watford en Angleterre avant de se rétracter face à un contrat peu satisfaisant. Les juristes de l'OM sont confiants et le club se dit que le jeu en vaut la chandelle : il a recruté libre un joueur très prometteur.

"J'ai la chance d'être avec des grands joueurs au quotidien, à l'entraînement comme en match, je ne peux qu'apprendre", a lancé Gueye après son premier match, synonyme aussi de premier but.

Tino Kadewere, une place à prendre - Lyon

Révélation de la saison passée en Ligue 2 avec 20 buts en 24 matches, le Zimbabwéen de 24 ans a impressionné l'OL, qui l'a recruté en janvier avant de le prêter au Havre pour la fin de saison. Mais aura-t-il sa place à Lyon ? Si l'attaquant Moussa Dembélé venait à partir, une place se libérerait. Mais le départ du Français n'est pas acté.

"Je fais le grand saut aujourd'hui car je me sens prêt. C'est un club qui peut aider ma progression", assure pourtant le jeune attaquant, en deuil après le récent décès de son frère, alors que l'OL cartonne sans lui à Lisbonne (il n'est pas qualifié pour la C1).

Jonathan David, la relève - Lille

A 20 ans, le Canadien va devoir digérer son statut de recrue record à Lille (27 millions d'euros, selon une source proche du dossier) et assumer les espoirs placés en lui après le départ de Victor Osimhen, la star d'attaque. En attendant de le voir à l'oeuvre sur les pelouses de L1, ses dirigeants s'enthousiasment. "Il s'agit d'un joueur qui dispose de grandes qualités physiques, techniques mais aussi mentales, qui le rendent particulièrement vif, agile et décisif", l'a ainsi présenté Marc Ingla, le directeur général des Dogues.

Son entraîneur Christophe Galtier espère en tout cas que l'ancien attaquant de la Gantoise, meilleur buteur du dernier championnat de Belgique, poursuivra sur sa lancée.

Morgan Schneiderlin, retour en France - Nice

La L1 retrouve l'un des enfants prodiges du foot français, qui n'a pourtant que peu joué dans l'Hexagone. Recrue phare d'un mercato niçois très avancé, le milieu international (15 sélections), devenu pro à seize ans à Strasbourg (5 matches de L1), a une solide expérience acquise en plus de 340 matches en pro, dont 200 joués en Premier League avec Southampton, Manchester United et Everton.

Schneiderlin (30 ans), transféré pour 2 millions d'euros et autant de bonus, s'est dit "séduit par l'ambitieux projet niçois". Un mot devenu passe-partout. Lui relève la cohérence entre discours, ambitions à moyen terme et un recrutement de jeunes prometteurs ayant déjà un petit vécu au haut niveau. Avec encore dans un coin de sa tête les Bleus, même si "la concurrence y est terrible".

Adrian Grbic, l'Euro en vue - Lorient

Né à Vienne et formé à Stuttgart, Adrian Grbic restait sur une série de déceptions en Autriche quand Clermont (L2) est allé le chercher l'été dernier. Bingo ! Un total de 17 buts et 4 passes décisives avant la suspension du championnat en mars.

Le promu Lorient l'a attiré dans ses filets avec un transfert estimé à près de 9 millions d'euros, de loin le plus cher de l'histoire du club. "C'est un joueur très adroit devant le but, possédant le profil de l'attaquant moderne et doté de nombreuses qualités techniques, notamment sur coups de pied arrêtés, ainsi qu'une grande intelligence de jeu", a salué son nouvel entraîneur, Christophe Pélissier.

Grbic a vu sa préparation perturbée par une entorse au genou droit mais l'international Espoirs autrichien, qui a aussi la nationalité croate, est désormais d'attaque pour faire ses preuves en L1, avec l'ambition de disputer l'Euro l'été prochain.

Adrian Grbic, la nouvelle recrue du FC Lorient. Crédit: Getty Images

