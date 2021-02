Football

PSG - Haaland ou Mbappé, qui est le franchise player ultime ? "Sans être chauvin…"

LIGUE DES CHAMPIONS – Ils sont promis à un futur brillant et dominateur. Kylian Mbappé et Erling Haaland, auteurs de prestations XXL en C1 cette semaine, risquent de se partager les lauriers dans les années qui viennent. Alors, sur qui miseriez-vous si vous le pouviez ? Maxime Dupuis et Cyril Morin tentent le coup dans le FC Stream Team, à retrouver en intégralité sur les plateformes de podcast.

