" Il faut repenser complètement notre produit puisqu'on voit que sa valeur n'est plus celle qu'on avait imaginée ". Nicolas Holveck n'a pas mâché ses mots concernant l'avenir du football français après la défaillance de Mediapro et à l'issue de la victoire de Rennes face à Metz (1-0) mercredi soir. " Il va falloir se refonder de fond en comble, tant sur la gouvernance que sur la partie sportive. Il ne faut pas avoir peur de révolutionner le football français ", a-t-il insisté.

"Pour l'instant on parle dans le vide, a-t-il expliqué. C'est certain qu'il y aura des efforts à faire, de la part de tout le monde". Même le Stade Rennais, qui bénéficie de l'ancrage financier de la famille Pinault, son actionnaire unique, devra se "redimensionner", sans toutefois renoncer à son ambition de viser les compétitions européennes chaque saison. Joueurs et entraîneurs interrogés mercredi après les matches sur une possible renégociation des contrats sont eux aussi restés prudents, rappelant pour certains les efforts consentis dans plusieurs clubs lors de la suspension du championnat au printemps.