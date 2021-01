Les temps sont durs pour l'AS Saint-Etienne. Seizièmes de Ligue 1 et humiliés par leur pire ennemi, l'OL, dimanche à Geoffroy-Guichard (0-5), les Verts doivent affronter une massive vague de mécontentements de leurs supporters. Ce samedi, 250 d'entre eux, selon Le Progrès, se sont introduits dans le centre sportif Robert Herbin à l'Etrat avant d'interrompre l'entraînement des professionnels. Les supporters se sont regroupés sur la pelouse pour interpeller et discuter avec les joueurs et le staff. Un échange conclu par un chant de soutien et un éparpillement sans heurt des habitués de Geoffroy-Guichard.