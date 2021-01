Humour ? Maladresse ? Le débat est ouvert sur la dernière sortie de Raymond Domenech. Présent en conférence de presse ce vendredi, à quelques heures d’un déplacement périlleux à Montpellier, le technicien nantais est revenu sur l’échec de la venue de Jean Lucas chez les Canaris. Et l’ancien sélectionneur de l’équipe de France a cherché à botter en touche au moment d’évoquer le dossier. Sans doute (très) maladroitement.

"Le mercato, pour moi et tous les entraîneurs le disent, c'est une plaie. C'est un truc où on casse le groupe en ramenant des joueurs qui ne jouaient pas ailleurs. Le mercato pour faire venir quelqu'un qui est très au-dessus, c'est bien. Mais je suis très réservé sur la période du mercato." Si Domenech fustige le marché des transferts, l’arrivée de Jean Lucas aurait quand même offert une belle bouffée d’oxygène à l’entrejeu nantais. Et la sortie du coach nantais sur Diego Maradona risque de faire beaucoup parler.