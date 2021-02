Frank McCourt a de nouveau démenti un projet de vente de l'OM ce vendredi. Du côté de son rival olympien, ce n'est pas non plus à l'ordre du jour. Interrogé dans l'émission "Comme jamais" sur RMC Sport , Jean-Michel Aulas a annoncé avoir " refusé des propositions supérieures à 500 millions d'euros ". " Ce ne sont pas des gens qui ont appelé directement. C'est par l'intermédiaire de banquiers d'affaires ", a ajouté le président de l'OL, qui rêve toujours de remporter la C1, après avoir échoué en demi-finales en 2020.

Selon le patron des Gones, le club rhodanien serait évalué au-dessus du demi-milliard d'euros. "La dernière augmentation de capital s'est faite sur une valeur de 600 millions d'euros... J'ai eu des moments d'interrogation quand il y a eu des offres importantes, parce que j'ai une famille, un fils qui aurait eu son mot à dire... Il y en a eu à plusieurs reprises, et encore récemment. J'ai eu à réfléchir mais ma décision a été d'être en harmonie avec ce que j'avais construit, d'aller le plus loin possible sur le plan sportif, en ayant assuré la pérennité de la situation", a-t-il conclu.