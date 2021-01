Jordan monte en grade. Equipementier du Paris Saint-Germain pour ses troisièmes et deuxièmes maillots depuis le début de leur partenariat en 2018, la marque du plus grand basketteur de l'histoire, propriété de Nike, apposera son Jumpman sur la tenue domicile du PSG la saison prochaine.

Le site spécialisé Footy Headlines l'a annoncé vendredi en même qu'il a dévoilé les contours du design de la tenue que porteront Neymar et ses coéquipiers du côté du Parc des Princes lors de l'exercice 2021-2022. Si le design Hechter classique a signé son grand retour cette saison pour célébrer le cinquantième anniversaire du club de la capitale, Nike et sa poule aux oeufs d'or devraient rester fidèles au bleu foncé et réduire la largeur des bandes blanches et rouges sur le prochain paletot parisien.