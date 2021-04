L'OM prépare déjà l'avenir. En course pour la Ligue Europa Conference, l'actuel sixième de Ligue 1 se penche déjà sur les contours de l'effectif de la saison prochaine. D'après RMC Sport , Jorge Sampaoli souhaiterait conserver Jordan Amavi et Florian Thauvin, en fin de contrat à l'issue de l'exercice 2020-21. L'entraîneur argentin aimerait voir l'ancien Niçois en tant que piston gauche de son futur système.

Début mars, il avait déjà lancé un appel du pied à Florian Thauvin en conférence de presse. "", déclarait l'ex-sélectionneur de l'Argentine à propos du champion du monde. "", avait affirmé, pour sa part, l'ancien Bastiais. L'OM aimerait aussi poursuivre avec Boubakar Kamara, qui reste cependant la plus grande valeur marchande du club et qui ne sera pas retenu en cas de belle offre.

Par ailleurs, Jorge Sampaoli et Pablo Longoria aimeraient conserver Leonardo Balerdi et Pol Lirola, respectivement prêtés par Dortmund et la Fiorentina. Cependant, l'OM pourrait demander à ses homologues espagnols et italiens de baisser le l'option d'achat... voir de solliciter un nouveau prêt. Si les options d'achat d'Olivier Ntcham et Michaël Cuisance ne devraient pas être levées, Jorge Sampaoli conserve encore un espoir de conserver Arkadiusz Milik. Pablo Longoria a rencontré ses agents ces derniers jours. Mais en cas de belle offre, le Polonais sera libéré