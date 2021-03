C'est une nouvelle bonne nouvelle dans les prolongations espérées au PSG. En attendant d'en savoir plus sur les cas de Neymar et Kylian Mbappé et quelques jours après avoir déjà annoncé le nouveau deal d'Angel Di Maria, Paris s'est assuré la présence de Juan Bernat. L'Espagnol a rempilé jusqu'en 2025, annonce le champion de France. Et c'est un petit soulagement pour le board parisien car le latéral gauche arrivait en fin de contrat en juin prochain et avait la possibilité de partir libre trois ans après son arrivée. Il va finalement bien poursuivre l'aventure à Paris.

Jusqu'à présent, Juan Bernat a vu sa saison gâchée par une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche en septembre. Depuis, il n'a pas pu jouer. Mais il a retrouvé le chemin de l'entraînement depuis quelques semaines et pourrait revenir à des séances collectives à la fin du mois. Cette blessure n'y a de toute manière rien changé : l'international espagnol a séduit depuis son arrivée à Paris, où il a cadenassé le poste de latéral gauche.

Alors que le flanc gauche de la défense a longtemps posé quelques soucis depuis le départ de Maxwell en 2017, Bernat s'était imposé avant sa blessure comme la valeur sûre recherchée, en répondant notamment présent dans les grandes rencontres de Ligue des champions. Et en son absence, Layvin Kurzawa ou encore Mitchell Bakker ne l'ont pas fait oublier, loin de là. Devant le manque d'options sur le marché, le PSG pouvait donc difficilement le laisser filer libre. Le club a su le convaincre de rester. Et peut s'en frotter les mains.

