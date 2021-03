Je suis heureux ici, j'aime le club, mes coéquipiers, la ville, a-t-il expliqué au site officiel du champion de France en titre ce lundi. Paris est une ville impressionnante pour moi qui vient d'une petite ville d'Allemagne. C’est une ville où je me sens bien." Dans quasiment trois mois jour pour jour, Julian Draxler sera en fin de contrat avec le PSG. Quatre ans après avoir rejoint le champion de France , le milieu international allemand de 27 ans a dressé un bilan de son aventure parisienne tout en lançant un appel du pied à ses dirigeants. ", a-t-il expliqué au site officiel du champion de France en titre ce lundi.."

Sur les 23 matches disputés cette saison, toutes compétitions confondues, l'ancien joueur de Schalke 04 a débuté à seulement douze reprises (dont 4 buts, tous marqués en L1) avec le PSG. Sans pour autant mal vivre la situation. "Je suis satisfait du rôle que j’ai, confie-t-il. Si je continue à jouer plus offensif, je continuerais à avoir ces opportunités de buts. Je suis un joueur polyvalent qui peut jouer à différents postes en fonction des besoins de l’équipe. C’est donc une bonne statistique pour moi. J’espère continuer à avoir l’opportunité de tirer autant au but. Il y a beaucoup de qualité au poste d’attaquant et de la concurrence à Paris, mais j’arrive toujours à jouer des matches et à montrer mes qualités."

L'Equipe début mars, Je suis content de Julian, de ses prestations sur les derniers matchs", soulignait notamment le technicien argentin après le huitième de finale retour de C1 contre le FC Barcelone (1-1). Malgré des statistiques en-deça des attentes initiales et un salaire de 600 000 euros brut par mois, selon l'enquête réalisée pardébut mars, Mauricio Pochettino aurait demandé à ses dirigeants de prolonger le contrat de l'Allemand . "", soulignait notamment le technicien argentin après le huitième de finale retour de C1 contre le FC Barcelone (1-1).

