Ludovic Ajorque (Strasbourg) : il a peut-être connu l'échec sur penalty, mais il a surtout marqué deux fois au préalable et imposé son gabarit dans les duels pour imposer sa loi à la pauvre défense nîmoise, maltraitée par Strasbourg (5-0).

Memphis Depay (Lyon) : le Néerlandais a signé un match plein. Des occasions créées et de l'efficacité, à l'image de ce doublé important qui a permis à l'OL de prendre la mesure de Lens (3-2).

Habib Diallo (Strasbourg) : que le transfuge de Metz fait du bien au Racing ! L'attaquant sénégalais n'a pas manqué de s'illustrer lors de la démonstration des Alsaciens contre Nîmes (5-0) : à l'origine de l'ouverture du score, c'est lui qui enfonce le clou d'une frappe précise. Un poison.

Romain Faivre (Brest) : au four et au moulin, il a été de tous les bons coups du SB29. En vue offensivement comme à la récupération, le gaucher a été très complet et fait montre d'un gros volume de jeu. Le grand bonhomme de la victoire de la formation bretonne contre Nice (2-0).

Keylor Navas (Paris) : le Costaricien a enfilé son costume de héros et multiplié les parades du côté de Geoffroy-Guichard, où le PSG est reparti avec un point (1-1) qui doit beaucoup à l'ancien dernier rempart du Real Madrid.

Lucas Paqueta (Lyon) : les semaines se suivent et se ressemblent pour le Brésilien, qui enchaîne les prestations de haute volée. La victoire des Gones contre Lens (3-2) n'a pas échappé à cette nouvelle règle et le transfuge du Milan a une nouvelle fois montré à quel point il était un footballeur délicieux. Passeur décisif et bien plus que cela.

Romain Salin (Rennes) : malgré le retour de Gomis dans le groupe, Stéphan lui a maintenu sa confiance et le dernier rempart des Rouge et Noir en a été parfaitement digne à la Beaujoire. Auteur de plusieurs interventions de choix, il a gardé sa cage inviolée et permis aux siens de repartir avec le point du nul (0-0).

Florian Thauvin (Marseille) : remuant, le champion du monde a donné le tournis à la défense de Montpellier, battu au Vélodrome (3-1). L'ailier droit phocéen est tout sauf étranger à ce succès, lui qui a fait admirer sa technique de dribble et de centre, avec une passe décisive pour Radonjic.

Romain Thomas (Angers) : si Lille est tombé à Pierre-Mauroy (1-2), c'est en grande partie à cause du défenseur central du SCO. Auteur des deux buts de son équipe, il a en plus soulagé les siens dans le jeu aérien. Une très bonne copie autrement dit.

Kevin Volland (Monaco) : dans la lignée des dernières semaines, l'attaquant allemand a encore sorti le grand jeu. Impliqué dans trois des cinq buts de son équipe, buteur et passeur décisif, l'ancien de Leverkusen a brillé lors du succès de l'ASM à Lorient (2-5).

QUI EST LE MEILLEUR JOUEUR DE LA 18E JOURNÉE DE LIGUE 1 ? Ludovic Ajorque (Strasbourg) Memphis Depay (Lyon) Habib Diallo (Strasbourg) Romain Faivre (Brest) Keylor Navas (Paris) Lucas Paqueta (Lyon) Romain Salin (Rennes) Florian Thauvin (Marseille) Romain Thomas (Angers) Kevin Volland (Monaco)

Le Top 10 du classement général :

1. Hatem Ben Arfa (Bordeaux) 48 points

2. Tino Kadewere (OL) 45 points

3. Kylian Mbappé (PSG) 33 points

4. Andy Delort (Montpellier) 32 points

5. Karl Toko-Ekambi (OL) 31 points

6. Steve Mandanda (OM) 30 points

7. Gaël Kakuta (Lens), 26 points

8. Neymar (PSG), Yusuf Yazici (Lille), Lucas Paqueta (OL) 25 points

Qui succèdera à Dimitri Payet ? La saison dernière, vous avez élu le numéro 10 de l’Olympique de Marseille meilleur joueur de Ligue 1. Le Réunionnais remet donc son titre en jeu. Nouveauté pour cet exercice 2020-2021 : l’intégralité des joueurs sélectionnés empochera des points (15 points pour le 1er, 10 pour le 2e, 8 pour le 3e, 7 pour le 4e, 6 pour le 5e, 5 pour le 6e, 4 pour le 7e, 3 pour le 8e, 2 pour le 9e, 1 pour le 10e

