Dans son opération maintien, Antoine Kombouaré veut travailler un groupe resserré. Ainsi, trois joueurs ont été écartés jusqu'à nouvel ordre : Thomas Basila, Bridge Ndilu et Jean-Kevin Augustin . Interrogé sur l'ancien Parisien ce jeudi dans L'Equipe , le nouvel entraîneur du FC Nantes n'a pas fait de langue de bois pour justifier son choix. " À mon grand regret pour Jean-Kévin, il n'est pas prêt. Et il ne sera pas prêt non plus demain, parce qu'il est beaucoup trop en retard ", a déclaré le technicien dans un premier temps.

"Comme je n'ai pas le temps, j'ai décidé de mettre fin à ça. Après, est-ce qu'il sera capable de revenir ? C'est une autre question. Aujourd'hui, il est écarté du groupe professionnel parce que j'ai besoin d'avoir un groupe resserré, des joueurs 100 % prêts physiquement et mentalement. C'est aussi une décision que j'ai prise pour qu'il y ait une prise de conscience, a-t-il ajouté. Là, on faisait de l'entretien, on avait le sentiment de l'aider et, en fait, on ne l'aidait pas. Il faut vraiment qu'il comprenne qu'aujourd'hui il est en grande difficulté. Lui et son entourage. Parce que c'est un message qui s'adresse aussi à son entourage : que faites-vous de votre côté pour que Jean-Kévin redevienne un joueur de foot ?"