Le chapitre OM va se conclure pour Kostas Mitroglou. Ce lundi, l'Aris Salonique a souhaité la bienvenue à l'ancien attaquant du Benfica Lisbonne, acheté pour quelque 17 millions d'euros par l'Olympique de Marseille lors du dernier jour du mercato estival 2017. Selon la presse grecque, Kostas Mitroglou, dont le bail s'achève le 30 juin 2020 avec Marseille, va s'engager pour un an et demi dans l'après-midi.

En 33 rencontres de Ligue 1 (lors des saisons 2017-18 et 2018-19), Kostas Mitroglou a marqué douze réalisations. Sur les douze rencontres de Ligue Europa disputées avec le club phocéen, le joueur grec de 32 ans n'a jamais trouvé le chemin des filets. Prêté ensuite à Galatasaray puis au PSV Eindhoven, Kostas Mitroglou a été poussé vers la sortie alors qu'André Villas-Boas et son staff ne comptaient plus sur lui. Actuellement troisième de son championnat à douze points de l'Olympiakos, le leader, l'Aris Salonique compte bien relancer Kostas Mitroglou pour doubler l'AEK Athènes, qui le devance d'une unité.