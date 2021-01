Depuis le début de l'année 2021, l'AS Monaco est particulièrement en forme sur le plan offensif (ndlr : 11 buts inscrits en 3 matches). En officialisant la venue de Krépin Diatta, le club de la Principauté se renforce encore davantage dans ce secteur de jeu. Depuis l'ouverture de la saison, l'ailier international sénégalais a déjà inscrit dix buts en dix-neuf rencontres de championnat belge (avec Bruges), et délivré deux passes décisives.

"Je suis très heureux de m’engager avec l’AS Monaco et d’avoir la possibilité de progresser dans un club reconnu et ambitieux du championnat de France dont tout le monde connaît l’histoire. J’ai hâte de découvrir ce nouvel environnement et de travailler dur avec mes nouveaux coéquipiers pour rendre au club la confiance qu’il m’a accordée", a déclaré Krépin Diatta, qui s'est engagé jusqu'en juin 2025 avec l'ASM pour un transfert estimé à environ 16 millions d'euros, sur le site officiel du quatrième de L1.