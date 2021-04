"Bien sûr que l'ego est important parce que, quand vous êtes dans le dur, personne d’autre que vous-même ne va vous pousser. Et il faut que vous vous persuadiez que vous êtes capable de renverser des montagnes, a-t-il expliqué dans un premier temps. A chaque fois que je rentre sur un terrain, je me dis toujours que je suis le meilleur et pourtant j’ai joué sur des terrains où il y avait Lionel Messi et Cristiano Ronaldo".

Ligue 1 La sortie de Mbappé ? "Un coup de sang qui se transforme en coup de pression contre le PSG" IL Y A 4 HEURES

donner le meilleur" de lui-même. "Comme ça, tu ne te donnes pas de limites, souligne-t-il. Pour les gens, l’ego c’est juste ne pas donner un penalty à un copain, avoir un meilleur salaire que le joueur de l’équipe rivale. Ce n’est pas que ça, c’est aussi dans la préparation. C’est quelque chose de personnel, se surpasser, c’est bien au-delà de ce truc superficiel de dire ‘moi je, moi je’. Mais je pense qu’il y a pas mal de choses à dire sur ça." Après les paroles, place aux actes samedi contre Lille et Puis le champion du monde 2018 a décrypté plus précisément sa façon de penser, qui lui permet de "" de lui-même. ", souligne-t-il.." Après les paroles, place aux actes samedi contre Lille et mercredi sur la pelouse du Bayern Munich

La sortie de Mbappé ? "Un coup de sang qui se transforme en coup de pression contre le PSG"

Ligue 1 L'OM envisage des sanctions contre Balerdi et Lirola pour leur soirée espagnole IL Y A 4 HEURES