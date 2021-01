Dans la course au titre de meilleur joueur de Ligue 1 de la saison, il y a du nouveau ! Elu par vos soins meilleur joueur de la 21e journée du Championnat de France après son doublé contre Montpellier (4-0, Kylian Mbappé se hisse à la deuxième place du classement général, à hauteur de Hatem Ben Arfa. Le maître à jouer de Bordeaux cède son fauteuil de leader à Tino Kadewere, l'attaquant zimbabwéen de l'Olympique Lyonnais. L'ancienne gâchette de Ligue 2 compte désormais 7 points d'avance sur les deux hommes.

Garcia sur un éventuel retour de Benzema à l'OL : "On n'est pas dans les supputations"

Kylian Mbappé (PSG) : enfin le déclic pour le champion du monde ? Incapable de trouver le chemin des filets en 2021, l’attaquant parisien a remis les pendules à l’heure face à Montpellier (4-0) vendredi, avec un doublé. Un superbe piqué pour commencer, et un but plus facile pour finir.