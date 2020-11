" Il n'y a pas eu de discussions à ce jour et après tout ce que j'ai accompli ici, toutes les options sont ouvertes pour moi, mais à un moment donné il faut arrêter de rêver. On verra... " Avant la rencontre face à Leipzig, Thomas Tuchel avait annoncé la couleur : son avenir s'inscrira difficilement au PSG. Autant dire que la donne a encore moins changé après la défaite face au club allemand (2-1). Mais celui de la capitale s'en séparera-t-il avant la fin de son contrat en juin prochain ?

Autre problème : le coût du licenciement du technicien allemand. On parle d'une somme qui se situerait aux alentours des 10 millions d'euros. Pas des miettes en cette période de crise sanitaire et économique. Selon L'Equipe, une réflexion est toutefois menée entre Nasser al-Khelaïfi et son patron autour "d'un changement plus global en fin de saison" selon le quotidien. Elle concernerait alors l'entraîneur... et la direction sportive. La révolution peut-attendre ?