Les Tops

Di Maria, retour en éclats

Ligue 1 L'antisèche : Et finalement, Garcia en sort grandi IL Y A 2 HEURES

En Ligue 1, on ne l'avait plus vu depuis plus d'un mois. Entretemps, Angel Di Maria a alterné le bon et le moins bon en Ligue des champions - notamment face à Leipzig. Mais après avoir purgé sa suspension de quatre matches, l'ailier a retrouvé un rôle qu'il adore en championnat : porter le PSG lorsque Neymar et Mbappé ne sont pas là. Face à Rennes, l'Argentin a été impliqué sur les trois buts parisiens, avec une passe décisive et un doublé, dont une réalisation pleine de finesse à la sauce "Fideo". Echouée sur le poteau de Gomis, sa volée croisée au quart d'heure de jeu, sublime, aurait mérité un autre sort.

Dia, c'est un diamant !

Non, vous ne rêvez pas. Le meilleur buteur de Ligue 1 s'appelle bel et bien Boulaye Dia. L'attaquant rémois s'est offert un doublé avec la manière, avec un deuxième but sublime, pour porter son total à 8 réalisations cette saison lors d'un Lens-Reims de folie (4-4). De Kylian Mbappé à Memphis Depay en passant par Wissam Ben Yedder, Dia devance tous les cadors du championnat. Il est même entré dans l'histoire de son club, dont il est devenu le meilleur buteur au XXIe siècle avec un total de 18 buts. Grâce à son diamant, et malgré un break d'avance gâché dans les dix dernières minutes dans l'Artois, Reims peut nourrir ses espoirs de maintien.

Brest, latéraux volants

On avait eu les buts précieux de la charnière de Monaco, puis de celle de Rennes. Voici maintenant les latéraux de Brest. Intenables face à Lille, Ronaël Pierre-Gabriel et Romain Perraud ont fait vivre un cauchemar à la défense lilloise. Le premier a ouvert le score sur une passe du second… qui a doublé la mise quatre minutes plus tard. Dans tout cela, le plus fou est que Perraud est un coutumier du fait. Le joueur révélé à Nice a été impliqué de manière directe sur six buts depuis le début de saison. Parmi les cinq grands championnats européens, aucun autre défenseur n'a fait mieux.

Monaco en 4-4-2, c'est tellement mieux

Monaco et le 4-4-2, c'est toute une histoire. Ce système avait fait la grandeur de l'équipe de Leonardo Jardim sur la route d'un titre de champion de France et d'une demi-finale de Ligue des champions en 2017. Depuis deux matches, Niko Kovac l'a remis au goût du jour avec succès. Après avoir fait exploser Bordeaux (4-0), l'ASM s'est offert le derby à Nice (1-2) avec une équipe beaucoup plus conquérante et inspirée dans son animation offensive. Wissam Ben Yedder et Kevin Volland s'amusent comme deux larrons en foire, Gelson Martins retrouve des couleurs et le jeune Sofiane Diop s'affirme à l'image de son but plein de talent et de sang-froid à l'Allianz-Riviera. Tout n'est pas une histoire de schéma. Mais celui-là va si bien aux Monégasques…

10e j. - Kovac : "Cette victoire est pour le club"

Les Flops

Les Crocos, c'est le chaos

Il y a déjà un manque flagrant de rigueur défensive avec deux grossières erreurs qui coûtent deux buts un break de retard dès la mi-temps face à Angers. Il y a aussi l'état d'esprit, avec une équipe qui s'arrête totalement de jouer sur le troisième but angevin, même si l'arbitre-assistant avait levé son drapeau pour un hors-jeu inexistant. Il y a surtout, au bout du compte, une humiliation subie à domicile face au SCO (1-5), synonyme de quatrième défaite consécutive en championnat. Il y a enfin cette impression que Nîmes est dans le chaos le plus total. Mais il l'espoir pour les Gardois que cette trêve internationale puisse leur permettre de se remettre la tête à l'endroit.

Le VAR, c'est toujours aléatoire

C'est une action qui aurait pu alourdir encore un peu plus l'atmosphère entourant l'OM. Dans le temps additionnel du match opposant le club phocéen à Strasbourg, Zohi s'est écroulé dans la surface après un contact litigieux avec Jordan Amavi. L'arbitre de la rencontre, M. Hamel, n'a pas bougé une oreille. Visiblement, ses assistants du VAR non plus. Alors que cette action réclamait au moins vérification, l'homme au sifflet a laissé le match se poursuivre. A l'arrivée, Strasbourg s'est incliné. Et a pesté. "On ne comprend pas qu'il ne soit pas au moins allé consulter les images", a confié Mohamed Simakan sur Téléfoot. Nous non plus.

A Bordeaux, encéphalogramme plat

Bordeaux a concédé une troisième défaite sur ses quatre derniers matches. Mais cette fois, on ne voit pas quel levier Jean-Louis Gasset va pouvoir activer pour réveiller ses hommes. Après avoir mis les Girondins face à leurs responsabilités au soir de la gifle reçue à Monaco la semaine dernière, le technicien de 66 ans a tenté de remettre de l'ordre sur le terrain. Mais malgré le replacement d'Hatem Ben Arfa au cœur du jeu, notamment, rien n'a changé face à Montpellier. Les Bordeaux ont encore semblé amorphes, sans idée et imprécis. La trêve internationale tombe peut-être à pic.

Dembélé, toujours plus frustré

Sa titularisation pour le derby était une vraie surprise. Ne plus voir Moussa Dembélé dans le onze de départ lyonnais, c'était une habitude qui durait depuis des mois. Rudi Garcia a tenté de le relancer contre Saint-Etienne. En vain. Sevré de ballons, incapable de peser, l'avant-centre lyonnais a bien cru par deux fois ouvrir son compteur cette saison, mais ses deux buts ont été refusés par le VAR. Et son remplaçant, Tino Kadewere, a inscrit un doublé pour donner la victoire aux Gones (2-1). C'est bon pour l'OL, donc pour Dembélé. Mais cela n'atténuera pas forcément la frustration de l'avant-centre lyonnais.

Ligue 1 "Les maux de l'OL restent les mêmes, mais le puzzle commence à prendre forme" IL Y A UNE HEURE