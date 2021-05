Lyon rêvait de Christophe Galtier, il se consolera avec Peter Bosz. L'ancien coach de l'Ajax Amsterdam a paraphé ce samedi un contrat de deux ans et succède donc à Rudi Garcia, en fin de contrat et qui n'a pas été prolongé. Bosz, choix prioritaire de Juninho si on en croit le communiqué de l'OL, a un gros chantier face à lui. Privé de Ligue des champions lors de deux saisons consécutives, les Lyonnais doivent retrouver leurs ambitions sous ses ordres. Si Lyon s'est penché sur son cas, c'est aussi pour la promesse de voir un football offensif.

Biberonné au football total de l'Ajax de Cruyff, Bosz prône un style de jeu trés spectaculaire avec un gros pressing. Or Lyon, et Juninho en particulier, cherchait à renouer avec cet ADN. Autre critère important, Bosz parle le français depuis une expérience au Sporting club de Toulon pour lequel il a joué pendant trois saisons entre 1988 et 1991. De quoi faciliter les rapports avec un board qui n'est jamais très loin du terrain à Lyon. C'est aussi un formateur dans l'âme qui devra faire fructifier l'académie lyonnaise.

Peter Bosz (Bayer Leverkusen)

Une philosophie, de l'expérience mais pas de trophée

Malgré plus de 400 matches dirigés à Amsterdam, Dortmund, même si l'expérience fut courte, ou Leverkusen avec qui il avait impressionné en première partie de la saison 2020-2021, son palmarès manque de référence majeure. Hormis un titre de champion de deuxième division néerlandaise, Bosz n'a rien gagné. Mais Lyon se souvient sans doute de son parcours flamboyant lors de la campagne 2016/2017 de Ligue Europa. Non seulement il en avait atteint la finale mais il avait surtout sorti, en demi-finale, l'OL avec la manière.

Pas rancunier, Lyon confie donc son destin à son ancien bourreau. Il n'est que le second coach étranger de l'ère Jean-Michel Aulas. Le premier, Sylvinho, choix de Juninho lui-aussi, avait viré au fiasco. Le pari Bosz est a priori moins risqué.

