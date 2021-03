RMC. Michaël Cuisance est coupé dans son élan. Le milieu de terrain de 21 ans, prêté avec option d'achat par le Bayern Munich à l'OM, manquera le déplacement à Nice samedi. Le natif de Strasbourg a été victime d'une entorse à une cheville ce vendredi à l'entraînement, selon les informations de RMC . Jorge Sampaoli n'a en tout cas pas convoqué celui qui avait trouvé le chemin des filets contre Rennes puis Brest, et qui devrait être remis sur pied pendant la trêve internationale, toujours d'après

A l'Allianz Riviera, l'entraîneur argentin devra composer sans Boubacar Kamara, suspendu. Valentin Rongier et Jordan Amavi, respectivement blessés à un tendon d'Achille et à une cuisse sont forfaits. Le défenseur Aaron Kamardin (18 ans) fait sa première apparition dans le groupe. Absent, Yohann Pelé est remplacé par les deux jeunes gardiens Simon Ngapandouetnbu et Fabio Vanni.

PSG, Bayern, City : Qui va passer en demies et qui va aller au bout ? Nos paris

Ligue 1 Monaco s'est bien amusé en attendant Lyon-PSG IL Y A UNE HEURE

Ligue 1 Le rapprochement se précise : Un projet de collaboration pour placer les fans "au coeur de l'OM" IL Y A 2 HEURES