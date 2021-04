Stéphane Moulin ne décolère pas. L'entraîneur d'Angers n'a pas digéré la décision de la VAR de confirmer l'annulation du but refusé à sa formation lors de la défaite face à Rennes samedi (0-3) . Peu avant la mi-temps, alors que les équipes étaient à 0-0, Stéphane Bahoken a profité d'une boulette d'Alfred Gomis sur un dégagement en chandelle pour marquer, mais le but a été annulé pour une très légère obstruction sur le gardien. Rennes a ouvert le score deux minutes plus tard avant de l'emporter.