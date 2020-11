Les Tops

WBY, taille XXL

Ligue 1 L’antisèche : Bleu de chauffe et sacrifice, recette inédite mais alléchante à l'OL IL Y A 2 HEURES

Si Bordeaux n’a pas existé sur la pelouse de Monaco (4-0), c’est en grande partie à cause de Wissam Ben Yedder. Buteur frustré à Lyon il y a une semaine (4-1), "WBY" a signé une masterclass dimanche. Buteur sur penalty, à l’origine du deuxième but, passeur décisif sur le troisième puis auteur d’un superbe décalage sur le quatrième, l’international français leur a tout fait. Toujours aussi à l’aise pour décrocher et participer au jeu, l’ancien du FC Séville comment surtout à sérieusement gonfler ses statistiques. Le voilà à six buts en neuf matches de Ligue 1 et à 24 réalisations lors de ses 35 premières rencontres avec le club du Rocher dans l’élite. Il n’est que le deuxième dans ce cas dans l’histoire de l’ASM. Voilà qui vous place un joueur.

Navas, c'est la classe

Il était le capitaine du PSG à Nantes et il a parfaitement assumé cette responsabilité. Sans que cela surprenne vraiment. Avec Keylor Navas, on s'est habitué à l'excellence. Le gardien parisien a encore été impérial à Nantes avec un penalty arrêté pour maintenir le break d'avance de son équipe et anéantir les derniers espoirs des Canaris. Finalement vainqueur 0-3 à La Beaujoire, Paris a une nouvelle fois pu compter sur un grand Kylian Mbappé mais aussi sur la solidité de son dernier rempart, comme en Ligue des champions face à Basaksehir trois jours plus tôt (0-2). Ce n'est pas une nouveauté. Mais cela méritera toujours d'être signalé.

Pour Rennes, la meilleure des attaques, c'est la défense

A Rennes, les défenseurs savent ce que le dépassement de fonction veut dire. Damien Da Silva et Nayef Aguerd l'ont illustré en inscrivant les deux buts qui ont permis aux Bretons de renverser Brest dans le derby (1-2). Les deux défenseurs rennais ont ainsi rejoint l'avant-centre Serhou Guirassy en tête du classement des buteurs du club en Ligue 1 avec trois réalisations chacun. Et en comptant celui d'Adrien Truffert face à Monaco, pas moins de 7 des 18 buts du SRFC en championnat cette saison ont été inscrits par des défenseurs. Soit plus d'un tiers. Les prochains adversaires de la formation de Julien Stéphan sont prévenus. Avec Rennes, le danger vient aussi de l'arrière.

Damien Da Silva, buteur pour Rennes en Ligue 1 face à Brest Crédit: Getty Images

Aux bons souvenirs de Lopes

Prometteur. Après son année quasi blanche à Séville, Rony Lopes n'avait pas encore rassuré sur ses capacités à retrouver ses sensations à Nice. En huit sorties, on n'avait pas encore revu le Lopes de Monaco, notamment de sa première saison sur le Rocher. Ce dimanche à Angers (0-3), il y a eu des signes encourageants. Son premier but sous les couleurs niçoises déjà ! Son petit contrôle de la poitrine avant de placer un extérieur du pied gauche a rappelé de bons souvenirs, alors qu’il n’avait plus fait trembler les filets depuis février 2019. En première période, l'attaquant portugais a aussi démontré qu'il pouvait être précieux dans le jeu sur son côté droit avant de décliner physiquement au fil des minutes. De quoi se montrer optimiste pour la suite de son aventure niçoise.

Les flops

Les Verts et leur stérilité aussi persistante qu'inquiétante

C'est une impression étrange. Comme si cela pouvait durer des heures. Les matches s'enchaînent et Saint-Etienne démontre une stérilité offensive affligeante. Face à Montpellier (0-1), les Verts ont été incapables d'inquiéter Dimitry Bertraud, le portier héraultais. C'est simple, ils n'ont pas cadré la moindre frappe ce dimanche après-midi. Et ce n'est pas le problème d'un match : ils avaient déjà connu pareille disette contre Metz lors de leur dernière sortie. Avec un seul but sur ses cinq derniers matches – conclus par cinq défaites -, l'ASSE n'arrive plus à créer du danger. Et ne cesse de s'enfoncer.

Le naufrage de Bordeaux

Il y avait un semblant d'espoir après la victoire contre Nîmes la semaine passée (2-0). Mais Bordeaux est incorrigible. Les Girondins ont confirmé leur irrégularité en sombrant littéralement à Monaco (4-0), concédant notamment trois buts en l'espace de trois minutes en première période. Plus que les difficultés récurrentes dans le jeu, c'est l'attitude des joueurs qui inquiète et qui a fait sortir Jean-Louis Gasset de ses gonds au coup de sifflet final. "Moi je vous dis, Bordeaux est mauvais", a-t-il notamment lancé. Difficile de lui donner tort.

9e j. - Koscielny : "Un naufrage collectif"

Dijon - Lorient, bonjour tristesse

On pouvait s'attendre à un minimum de spectacle à Dijon. Car le DFCO et Lorient ont toujours été plutôt réputés pour jouer l'attaque, même si le club bourguignon est catastrophique dans le domaine offensif cette saison. Mais la présence sur la pelouse de deux équipes figurant parmi les plus mauvaises défenses de L1 ne laissait pas forcément présager d'un 0-0. C'est pourtant bien à Gaston-Gérard que le seul score nul et vierge a été enregistré lors de cette 9e journée, en attendant OM-Lens. Le pire, c'est qu'il est logique tant la rencontre a été terne avec seulement trois tirs cadrés sur l'ensemble du match. Yoane Wissa a bien eu l'occasion de changer cette donne, mais son penalty n'a trouvé que le poteau. Pour les buts et le spectacle, ce n'était pas compliqué de trouver mieux.

Lille-Lyon, entre plaisir et frustration

Attendu, ce choc entre Dogues et Gones a tenu toutes ses promesses. Mais pendant 45 minutes, seulement. Car au retour d’un premier acte riche en buts, intéressant tactiquement et plaisant de par son intensité, Marcelo a écopé d’un deuxième carton jaune logique pour une intervention en retard sur Jonathan Bamba. Le problème, c’est que le premier, distribué dès la 3e minute de jeu par Monsieur Lesage pour un simple choc tête contre tête avec Burak Yilmaz, était beaucoup trop sévère. Un rouge qui a « tué le match » selon Rudi Garcia, que l’on pourra difficilement contredire sur ce coup-là. Car le second acte fut nettement moins emballant, avec d’un côté un LOSC incapable de profiter pleinement de sa supériorité numérique, et de l’autre un OL qui a fermé la boutique et n’a plus frappé au but. Tellement frustrant.

Ligue 1 Navas, Ben Yedder, Bamba... Votez pour le meilleur joueur de la 9e journée IL Y A 2 HEURES