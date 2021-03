Paris a bien choisi son moment. Incapable, jusqu’ici, de s’imposer face aux équipes du top 4, le PSG a frappé très fort en s’imposant à Lyon dimanche (2-4), malgré un gros relâchement en fin de rencontre. Un succès accompagné d’un niveau de jeu (pendant une heure) rarement affiché par le club francilien en Ligue 1 cette saison. Kylian Mbappé, auteur d’un doublé, a inscrit ses 99e et 100e buts en Ligue 1, tandis que Danilo Pereira et Angel Di Maria ont également participé à la fête. La formation de Mauricio Pochettino s’empare du fauteuil avant la trêve, grâce à une meilleure différence de buts que Lille, battu contre Nîmes plus tôt dans la journée . L’OL est troisième avec trois longueurs de retard sur le duo de tête.