Dix jours après son revers concédé face à l'AS Monaco (0-2), le Paris Saint-Germain a enchaîné ce mercredi un deuxième succès de rang. Dans la foulée de leur victoire face à Dijon (0-4, 27e journée), les hommes de Mauricio Pochettino sont allés l'emporter face aux Girondins de Bordeaux (0-1), dans le cadre de la vingt-huitième levée de championnat. Une victoire pas si simple à obtenir pour un PSG presque amorphe en seconde période après un premier acte satisfaisant. Ce résultat positif permet néanmoins aux Parisiens de conserver leur place de dauphin derrière le LOSC, et de rester devant Lyon.

C'était un match qu'il fallait remporter. Les partenaires de Keylor Navas l'ont fait et c'est bien l'essentiel pour eux. Car quelques minutes avant le coup d'envoi du match qui les opposait ce mercredi à Bordeaux, les Parisiens avaient peut-être eu le temps de voir que l'Olympique Lyonnais leur était passé devant, à la faveur d'un succès arraché contre Rennes (1-0). Dans une course endiablée pour le titre de champion, le PSG n'avait donc pas droit à l'erreur face à un adversaire a priori à sa portée. Une supposition qui s'est assez rapidement vérifiée puisque Bordeaux a vite subi les premières vagues parisiennes.

Et sans que Paris n'ait vraiment à forcer, la défense girondine a craqué dès la vingtième minute, sur l'ouverture du score signée Pablo Sarabia (0-1). En difficulté sur leurs sorties de balle, les hommes de Jean-Louis Gasset ont ensuite eu bien du mal à répondre dans le jeu, parvenant tout de même à mieux terminer le premier acte qu'ils ne l'avaient commencé. Loin d'être suffisant tout de même, pour espérer revenir au score avant la pause. Mais assez pour mieux repartir que leurs adversaires en seconde période.

Des Parisiens qui ont d'ailleurs montré un tout autre visage lors des quarante-cinq dernières minutes. Soudain sans imagination, et surtout mangés au milieu, les hommes de Mauricio Pochettino ont joué à se faire peur. Leur chance aura été de tomber sur un Bordeaux incapable de mettre à profit sa (légère) domination. Seul moment de réelle inquiétude, cette tête de Jimmy Briand détournée sur sa ligne par un Keylor Navas héroïque, dans les ultimes instants du match (90e+2). Côté parisien, aucun tir cadré après le but de Pablo Sarabia, soit plus de soixante-dix minutes sans inquiéter Benoît Costil. Un problème qui n'aura finalement pas empêcher ce PSG de gagner (0-1).