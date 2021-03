Arnaud Kalimuendo allait trop vite pour Saint-Etienne. Les Verts se sont inclinés devant Lens (2-3), et l’attaquant prêté par le PSG s’est montré décisif. D’abord en poussant Harold Moukoudi à la faute, et en provoquant un penalty transformé par Florian Sotoca (20e, 0-1) ; puis en doublant la mise au milieu d’une défense verte apathique (25e, 0-2). Le coupable Moukoudi a eu beau se rattraper sur corner (40e, 1-2), il n’a pas pu empêcher l’ASSE d’enchaîner un troisième match sans victoire, après une fin de match agitée et des buts de Pereira Da Costa (90e+3, 1-3) et Bouanga sur penalty (90e+4, 2-3).