Lens n’aura pas douté longtemps. Trois minutes après l’égalisation dijonnaise de Ngonda (61e), Simon Banza a remis les siens devant, reprenant un bon coup-franc de Jonathan Clauss, quelques minutes après son entrée en jeu (63e). Avant cela, Seko Fofana avait ouvert le score pour les Sang-et-Or, d’une belle reprise de volée du droit (30e). Les Dijonnais restent bloqués à la dernière position avec ce nouveau revers, le 15e de la saison, et ont véritablement coulé en fin de rencontre avec le carton rouge d’Aboubakar Kamara (75e).

Nice ne s'en sort pas. A domicile, face à Metz les Aiglons ont concédé une nouvelle défaite (1-2), la troisième consécutive et la 13e cette saison en Ligue 1. Longtemps muselés par un très bon pressing des Grenats, les hommes d'Adrian Ursea ont également manqué de vigilance pour empêcher Boubakar Kouyaté d'ouvrir le score à la suite d'un corner (0-1, 15e). Assommés par le but du break de Lamine Gueye avant la pause (0-2, 37e), les Niçois ne s'en sont pas remis malgré la réduction du score d'Amine Gouiri sur un penalty - suite à une Panenka - qu'il avait lui-même provoqué (1-2, 59e). Le Gym chute dangereusement et occupe le 16e rang au classement. Toujours surprenant, Metz est 6e.