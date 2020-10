Thomas Tuchel peut probablement compter les bonnes nouvelles sur les doigts d'une main. Mais pour les mauvaises, il lui faudra probablement les deux. Présent en conférence de presse à la veille du déplacement à Nîmes, vendredi (21h), l'entraîneur parisien a annoncé les nombreuses absences avec lesquelles il va devoir composer. En plus de Di Maria, Kurzawa et Marquinhos, tous suspendus (le Brésilien est également blessé, ndlr), le club de la capitale ne pourra pas compter sur Mauro Icardi, touché au ligament interne du genou et d'ores et déjà forfait pour le match face à Manchester United, mardi, en Ligue des champions.