Christophe Galtier a à peine eu le temps de profiter de son titre de champion de France obtenu avec Lille dimanche soir, qu’il doit déjà se prononcer sur son avenir. Logiquement élu meilleur coach de Ligue 1, l’entraîneur des Dogues, qui avait déjà réalisé un excellent travail du côté de l’AS Saint-Etienne, se sait ardemment courtisé. Et n’a pas fait dans la langue de bois dans l’émission "Top of the foot" sur RMC, lundi soir.

Je n'ai pas prix ma décision

"Je n'ai pas pris ma décision. Sincèrement non, a-t-il assuré. Je suis sollicité, pas que par Lyon et Nice. Naples ? Entre autres. Je ne les ai pas recalés". Le technicien de 54 ans n’a donc que l’embarras du choix pour la saison prochaine, même si la presse italienne envoie Sergio Conceiçao du côté de Naples. Un éventail de possibilités qui va donc de l’étranger… à une poursuite de l’aventure dans le Nord, à en croire le principal intéressé.

"Il y a deux mois, on a eu une discussion avec le président. On a échangé pour la suite. On a parlé de l'avenir. Ces derniers temps, il n'y a plus eu de sujet de conversation sur l'avenir, puisqu'on était focus sur cet objectif incroyable. Aucune décision n'a été prise. Tout est possible. Je suis sous contrat avec Lille. Ma décision n'est pas prise. On va se rencontrer, échanger et on verra". Galtier a définitivement pris une autre dimension en l’espace de quelques mois. Reste à savoir quel sens il donnera à sa carrière.

