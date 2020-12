C'était dans l'air. Et c'est désormais officiel : le match entre l'OM et Lens est à nouveau décalé. Initialement prévue le 30 octobre puis reportée au 3 janvier, la rencontre a officiellement été décalée au 20 janvier, comme communiqué par la LFP ce lundi. "Suite à l’aménagement du calendrier général de la Ligue 1 Uber Eats par le Conseil d’Administration de la LFP et afin que toutes les équipes bénéficient de la même période de repos durant la trêve hivernale, la Commission des Compétitions de la LFP a décidé de reprogrammer la rencontre Olympique de Marseille / RC Lens le 20 janvier 2021", indique l'instance.