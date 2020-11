Puisque 2020 a décidé d’étirer le temps à n’en plus finir, vous nous permettrez de passer en mode accéléré. Ce week-end, sur les terrains de l'Hexagone, c’était "Noël avant l’heure". 35 buts, un derby accroché avec un héros inattendu, un match fou entre Lens et Reims, une équipe joueuse de Brest qui fait tomber Lille (3-2), un choc qui tourne à l’avantage du PSG face à Rennes (3-0) et aucun 0-0.

Derrière, c’est une densité hors-norme qui caractérise encore cette saison notre championnat. De Lille (2e avec 19 points) à Angers (9e), il n’y a que trois points d’écarts. Dans le lot, on trouve de tout. Une équipe très enthousiasmante (Lille), une autre qui s’essouffle mais semble avoir une direction claire (Rennes), deux mastodontes dont les limites semblent réelles et de plus en plus visibles (OM et OL), un revanchard porté par un grand buteur (Monaco), des équipes qui travaillent bien depuis plusieurs saisons mais n’ont pas franchement le pedigree de ténors (Montpellier et Angers) et un projet décrit comme ambitieux qui tarde à décoller (Nice).