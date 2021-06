Pablo Longoria avait prévenu après la fin de la saison 2020-2021 : il va y avoir du mouvement à l'Olympique de Marseille cet été. Et, comme prévu, le club phocéen se montre très actif sur le marché en ce début de mercato estival, et multiplie les pistes. Deux d'entre elles devraient, sauf souci lors de la visite médicale, se concrétiser dans les prochaines heures.

Gerson, le milieu de Flamengo Crédit: Getty Images

Deux dossiers avancent bien, deux autres beaucoup moins

Dans son édition du jour, le journal L'Equipe affirme que le milieu de terrain Gerson et l'ailier Konrad de la Fuente devraient passer leur visite médicale avec l'Olympique de Marseille lundi. Ils parapheront dans la foulée leur contrat avec le club olympien. Le journal fait également un point sur les autres dossiers du moment. Les négociations avec Arsenal se compliquent pour Matteo Guendouzi, puisque le club londonien se montrerait gourmand malgré la fin proche de son contrat (juin 2022). Une autre piste, elle, semble définitivement enterrée : celle menant à Kevin Gameiro. Libre de tout contrat, l'attaquant s'était pourtant mis d'accord avec l'OM ces derniers jours. Mais le deal semble avoir capoté.

D'autres dossiers avancent néanmoins dans le bon sens. Lundi, Sky Italia rapporte que l'OM et l'AS Roma sont en train de tomber d'accord pour les prêts avec option d'achat de Pau Lopez et Cengiz Under. Les négociations vont se poursuivre dans les prochains jours. Par ailleurs, L'Equipe confirme que le club phocéen a fait de Daniel Wass sa priorité au poste de latéral droit. Un joueur que Pablo Longoria connait bien puisqu'il l'avait recruté à Valence.

