C'est un clin d'oeil historique. Héritage des années 70 et très souvent présente sur le maillot des Gones, la bande verticale rouge et bleu fait son grand retour sur le maillot lyonnais la saison prochaine. En termes de couleurs, l'OL se présentera donc avec un code chromatique connu et franchement réussi, avec notamment un col aux deux coloris, histoire d'imprimer l'ADN lyonnais un peu partout.

Pour le maillot extérieur, en revanche, c'est un choix audacieux. Comme le précise le communiqué du club, "des graphismes inspirés du street art et de la mode" ont été retenus pour venir habiller ce maillot rouge éclatant.

