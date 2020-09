Sauf dégradation de la situation, le PSG devrait bien jouer contre Lens et Marseille les 10 et 13 septembre prochains. En effet, les pouvoirs publics ont validé vendredi le nouveau protocole Covid , voté deux jours plus tôt par la Ligue de football professionnel. Désormais, un match se jouera si 20 joueurs dont un gardien de but, sur une liste de trente noms, sont testés négatifs. Alors que le PSG comptabilise actuellement six cas (Neymar, Leandro Paredes et Angel Di Maria dans un premier temps puis Keylor Navas, Marquinhos et Mauro Icardi selon L'Equipe), il sera en mesure d'aligner une équipe la semaine prochaine.