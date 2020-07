Le Havre, Waasland-Beveren, Celtic Glasgow : le PSG connaît son programme des matches amicaux

LIGUE 1 - Avant les finales de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue, les 24 et 31 juillet, le PSG jouera trois matches amicaux cet été face au Havre, Waasland-Beveren et contre le Celtic Glasgow.

Le PSG connait son programme estival. Le club de la capitale a présenté jeudi la liste des matches amicaux qu'il va disputer pendant l'intersaison. Le vendredi 17 juillet à 19h, les hommes de Thomas Tuchel seront opposés à l'équipe belge de Waasland-Beveren puis au Celtic Glasgow, le mardi 21 juillet, à 19h. Ces deux rencontres auront lieu au Parc des Princes. Le déplacement au Havre, dimanche (19h) devant 5.000 spectateurs, sera sa première rencontre depuis le 8e de finale retour victorieux de Ligue des champions contre Dortmund (2-0), le 11 mars.

Un quatrième match de préparation est également à l'étude pour le mercredi 5 août "contre un adversaire et dans un stade encore à déterminer", a annoncé le club parisien. Les Parisiens ont repris l'entraînement le 22 juin, après une interruption de plus de trois mois en raison de la pandémie de coronavirus. Le PSG se prépare à un été très chargé, avec les finales de Coupe de France (contre Saint-Etienne, le 24 juillet) et de Coupe de la Ligue (contre Lyon, le 31 juillet). Et surtout le quart de finale de C1 dans le cadre d'un tournoi final à huit à Lisbonne (12-23 août), juste avant la reprise de la Ligue 1, prévue le week-end du 22 août.

