Lille avait la tête ailleurs pour la reprise de la Ligue 1. Et parmi les bonnes résolutions à prendre pour les mois à venir, les Dogues seraient bien inspirés de mieux commencer les matches et, aussi, de mieux défendre sur les coups de pied arrêté. En effet, ils se sont fait cueillir deux fois après un corner, presque coup sur coup. Romain Thomas a d'abord dépassé sa fonction au moment d'envelopper idéalement une frappe, concrétisant l'entame pleine d'envie de son équipe (0-1, 5e). Dans la foulée, le défenseur a parfaitement pris le dessus sur Sven Botman pour propulser un corner au fond (0-2, 10e). Méconnaissable, Lille est tombé sur une équipe plus inspirée et le piège s'est logiquement refermé.