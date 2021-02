Dans l'après-midi, l'Olympique de Marseille a, par la voix de son directeur général, Hugues Ouvrard, présenté le projet "Agora OM". Il sera lancé début mars, selon l'actuel neuvième de L1, et prendra la forme "de groupes de travail, de plateformes d’échange d’idées et d’appels à projets pour que direction et supporters s’unissent dans la définition du supportérisme". Hugues Ouvrard a également annoncé la mise en demeure des supporters liés aux incidents de la Commanderie du 30 janvier dernier. D'après RMC, l'OM fait aussi planer la menace d'une rupture de la convention sur les abonnements avec les groupes de supporters, via une mise en demeure de six pages envoyée par mail aux associations.