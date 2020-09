Tel un diesel, le PSG se met doucement en route sur le mercato. Avec un objectif principal : pallier les départs de ces derniers mois, et notamment ceux de Thomas Meunier et Edinson Cavani. Si une solution interne sera certainement trouver pour remplacer le deuxième (Kylian Mbappé dans un rôle de numéro 9), l'international belge, lui, doit certainement être remplacé. Et Leonardo semble avoir trouvé la cible idéale : Héctor Bellerin.

Selon le Guardian et The Athletic, deux médias britanniques très fiables, le latéral droit espagnol est en effet pisté par le club de la capitale. Au point de soumettre une première offre à Arsenal : 28,1 millions d'euros + 5,6 millions de bonus. Problème pour Paris, la concurrence est rude dans ce dossier. Le Guardian parle notamment d'un intérêt de la Juventus Turin et le Bayern Munich. Concernant la piste Milan Skriniar, défenseur central de l'Inter Milan, le club lombard a assuré mardi soir qu'il comptait sur lui pour le "present" et le "futur".