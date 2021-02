Zinédine Zidane a marqué son premier but chez les professionnels le 10 février 1991. Ce jour-là, Cannes reçoit Nantes en championnat de France. En première mi-temps, le Nantais Christophe Robert ouvre le score sur penalty. Mais à la 56e minute de jeu, Zinédine Zidane égalise. A la suite d'une passe de Luis Fernandez, Franck Durix transmet le ballon dans l'axe à Zinédine Zidane. D'une aile de pigeon suivie d'un lob subtil, il trompe David Marraud et marque son premier but en D1 (ancien nom donné à la Ligue 1).