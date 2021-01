Si le Barça et le Real Madrid n'ont jamais caché leur envie d'intégrer un jour la Super Ligue , le PSG ne s'est jamais officiellement exprimé en faveur de ce dossier. Mais en sous-marin, le champion de France en titre s'activerait pour intégrer cette nouvelle compétition. Selon Le Parisien , le club de la capitale ferait même partie des membres fondateurs avec Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham, le Real Madrid, le Barça, l'Atletico Madrid, la Juventus, l'Inter, l'AC Milan, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund.

Chez le champion de France en titre, beaucoup estiment que la L1 n'est pas assez compétitive, mal organisée et mal dirigée, d'après les informations du Parisien . Membre du conseil d'administration de la LFP et du comité exécutif de l'UEFA, Nasser Al-Khelaïfi n'a jamais démenti une éventuelle présence du PSG dans le futur gratin du foot européen, dont les 15 clubs fondateurs pourraient se partager 4 milliards d'euros chaque année, alors que la Ligue des champions, la Ligue Europa et la Supercoupe en récoltent 3,25 milliards.

D'après Le Parisien, les six meilleures équipes percevraient 350 millions d'euros par an. La semaine passée, AP révélait que la Super Ligue pourrait contenir 20 clubs et qu'au minimum, chaque formation jouerait dix-huit rencontres contre six dans le format actuel de la Ligue des champions. Même si la FIFA et les six confédérations du football mondial sont montées au créneau, les bases d'une Super Ligue semblent être posées semaine après semaine.