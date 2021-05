Paris n'entrera pas dans le club des champions d'Europe cette saison. Mais le club de la capitale fait plus que jamais partie des puissants de ce monde. Selon le classement de Forbes , dévoilé ce vendredi, le Paris Saint-Germain fait désormais partie des 50 franchises de sport les mieux valorisées de la planète. C'est une première, et une preuve que la "marque" PSG se porte toujours mieux malgré la crise économique.

Valorisé à 2,5 milliards de dollars, soit un petit peu plus de 2 milliards d'euros, le champion de France en titre est l'un des neuf clubs de football représentés dans ce classement où figurent également des franchises de NFL, de MLB et de NBA. Les Dallas Cowboys, dont la valeur atteint 5,7 milliards de dollars (4,7 milliards d'euros), dominent la hiérarchie, devant les New York Yankees (4,3 milliards) et les New York Knicks (4,1 milliards).

Ces trois-là précèdent le FC Barcelone et le Real Madrid, les deux clubs de foot les plus puissants de la planète selon Forbes. Le Bayern Munich (10e), Manchester United (11e), Liverpool (12e), Manchester City (13e), Chelsea (25e) et Arsenal (38e) devancent le PSG. Mais aucune écurie présente dans ce Top 50 n'a augmenté sa valeur comme Paris l'a fait ces cinq dernières années (207%).

